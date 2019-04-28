На Донбассе с начала текущих суток по состоянию на 12:00 со стороны российско-оккупационных войск зафиксирован один провокационный обстрел. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Сообщается, что с 4:30 боевики применили гранатометы различных систем по украинским защитникам Крымского. Наши защитники дали адекватный ответ.

Напомним, в течение субботы, 27 апреля, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе один украинский военный получил ранения. Боевики 13 раз обстреляли позиции украинских военных. При этом враг применял запрещенное минскими соглашениями вооружение. По данным разведки, 27 апреля украинские военные ликвидировали трех оккупантов, еще шестеро были ранены.