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В течение субботы, 27 апреля, в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе один украинский военный получил ранения. 

Об этом говорится в утренней сводке штаба сил ООС.

Как сообщается, боевики 13 раз обстреляли позиции украинских военных. При этом враг применял запрещенное минскими соглашениями вооружение.

Так, 10 обстрелов были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактического группирования «Восток». Враг из минометов 82-го калибра, станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вел огонь по позициям ООС вблизи Повлополя, Чермалыка, Новоселовки Другой, Пищевика, Красногоровки, Лебединского, Песков и Новотроицкого.

Кроме того, в районе ответственности оперативно-тактического группирования «Север» противник трижды обстрелял позиции украинских военных из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенных пунктов Луганское и Новоалександровка.

«Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения», - отметили в ведомстве.

По данным разведки, 27 апреля украинские военные ликвидировали трех оккупантов, еще шестеро были ранены.
ForUm

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