Будущий президент Украины Владимир Зеленский предупреждает о появлении своих фейковых представителей на местах, которые якобы от его имени «решают вопросы». Об этом он заявил в своем обращении, опубликованном в Facebook.

По его словам, в последнее время участились случаи давления на органы власти и бизнес якобы от представителей Зеленского.

«Хочу рассказать о такой новой «секте» под названием «Мы - люди Зеленского». Сейчас ходят такие аферисты к мэрам, в облсоветы, к судьям, прокурорам и представителям бизнеса. Говорят: "Мы тут все теперь решаем; все теперь будет, как мы скажем; нам мандат дал Зеленский". Таких аферистов очень много. Я никого ни на что не уполномочивал и в будущем не собираюсь», - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что если украинцы сталкиваются с такими людьми, нужно обращаться в правоохранительные органы.

«Мы можем победить эту мерзость только вместе», - добавил Зеленский.

Напомним, Зеленский улетел на выходные в Турцию.