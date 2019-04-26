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Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский полетел на выходные на фестиваль в город Бодрум.

«Договаривались быть открытыми. Так вот. Вылетаем в Турцию. Отвожу детей на ежегодный фестиваль «Весело». А сам через два дня назад. За четыре месяца первые выходные. Всем желаю тепла, здоровья и нормального отдыха», - написал Зеленский в Facebook.

Напомним, Центральная избирательная комиссия приняла протоколы об итогах повторного голосования на выборах президента окружных избирательных комиссий всех 199 территориальных избирательных округов.

По результатам обработки 100% электронных протоколов по выборам президента Владимир Зеленский набрал 73,22% голосов, Петр Порошенко - 24,45%.

 
ForUm

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