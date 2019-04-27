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Президент России Владимир Путин в субботу, 27 апреля, заявил, что Москва рассматривает возможность предоставления гражданство РФ в упрощенном порядке гражданам всей Украины. Об этом он заявил по итогам визита в Китай, сообщает ТАСС.

«Мы ведь не только людям, которые проживают в «ЛНР» или «ДНР», предоставляем такой способ получения нашего гражданства. Мы вообще думаем о том, чтобы предоставлять в упрощенном порядке гражданам Украины наше гражданство», - сказал он.

Путин подчеркнул, что решение о предоставлении в упрощенном порядке гражданства РФ жителям «ЛДНР» было «не спонтанным решением, оно не принималось с кондачка». "Прежде, чем подписать этот указ, мы все посчитали: и количество претендентов на наши паспорта, и количество пенсионеров из этого числа - это примерно одна треть из того контингента, который, как мы полагаем, может претендовать на наше гражданство», - отметил президент РФ.

Он заверил, что все социальные обязательства перед россиянами будут выполнены, несмотря на решение предоставлять гражданство РФ в упрощенном порядке жителям «ЛДНР».

Путин подчеркнул, что «какой-то серьезной нагрузки для российского бюджета, связанной с какими-то сбоями возможными в будущем в самой социальной системе России, не будет, это абсолютно исключено».

Напомним, 24 апреля Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.

Российский лидер отметил, что его решение носит чисто гуманитарный характер.

Как сообщал ForUm, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке. Согласно указу, такое право получают лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

Украина обратилась в Совет Безопасности ООН в связи с этим.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что указ Путина является ничем иным, как сознательной эскалацией агрессии против нашего государства и давлением на руководство Украины.
ForUm

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