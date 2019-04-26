Центральная избирательная комиссия ориентировочно 30 апреля объявит официальные результаты президентских выборов.

Об этом заявил заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко, передает УНИАН.

Радченко отметил, что в настоящее время комиссия ориентируется именно на эту дату. «Предварительная такая дата существует», - сказал он.

По словам чиновника, ЦИК направила в суды запросы на предмет того, нет ли исков об оспаривании протоколов. Эту информацию суды должны прислать до утра 30 апреля.



«Помимо прочего, у нас сейчас еще закончится обработка протоколов ОИК... Но пока мы ориентируемся именно на эту дату», - подчеркнул он.

Напомним, 25 апреля Зеленский записал видеообращение, в котором обвинил ЦИК в затягивании официального объявления результатов выборов якобы с целью, чтобы инаугурация была назначена на дату, когда по закону уже не можно будет распустить Верховную Раду.

В свою очередь Радченко опроверг это заявление, отметив, что Центризбирком работает с опережением графика. Он напомнил, что, согласно закону о выборах президента, ЦИК имеет 10 дней со дня повторного голосования для того, чтобы подвести итоги голосования.

