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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и победитель второго тура выборов президента Владимир Зеленский 24 апреля провели неформальную встречу.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на источники.

По данным УП, встреча Зеленского и Гройсмана якобы состоялась в офисе «Квартала».

О чем говорил будущий президент с премьером неизвестно, но в обоих якобы сложилось хорошее впечатление друг о друге.

«Он абсолютно нормальный человек», - передает слова Гройсмана о Зеленском источник в его окружении.

Напомним, ранее Гройсман заявил, что покинет команду Президента Петра Порошенко и примет участие в выборах в Верховную Раду с новой политической силой.

Также Гройсман сказал, что, если не будет идеологических разногласий, то он готов сотрудничать с Зеленским после его инаугурации, а также с другими ветвями власти ради развития страны.
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