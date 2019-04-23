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Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что, если не будет идеологических разногласий, то он готов сотрудничать с Владимиром Зеленским после его инаугурации ради развития страны.

Об этом он сказал журналистам в ходе проверки хода строительных работ трассы М-06 Киев-Одесса, отвечая на вопрос о планах по сотрудничеству с новым президентом, сообщает УНИАН.

«Я считаю, что все ветви власти должны сотрудничать между собой - президент, парламент, правительство, потому что есть одна цель. Цель в том, чтобы принимать правильные и эффективные решения. И, в принципе, люди выбирают власть не для того, чтобы каждая ветвь власти ставила друг другу палки в колеса, а чтобы находить правильные решения для развития страны», - заявил премьер.

Гройсман отметил, что дальше все будет зависеть от приоритетов, взглядов. «От консультаций, проведенных между мной, президентом Украины, парламентом. И если не будет здесь идеологических разногласий, я не вижу в этом проблемы», - добавил глава правительства.

Напомним, ранее Гройсман заявил, что примет участие в очередных выборах в Верховную Раду с новой политической силой.
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