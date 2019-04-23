также в разделеПолитика
Глава Закарпатской ОГА подал в отставку 8
Савченко пришла в Раду 43
Джемилев: Будем в конструктивной оппозиции к Зеленскому 28
СМИ: Глава Николаевской ОГА уходит в отставку 89
Порошенко подписал закон об уголовных проступках 41
Рада планирует рассмотреть закон об импичменте президента 181
СМИ: Мураев лидирует в рейтинге политических проституток Украины 126
Глава Львовской ОГА уходит в отставку 97
Порошенко подписал указ о европейской и евроатлантической интеграции Украины 33
Волкер: США останутся с Украиной и после выборов 44
Reuters: Медведчук заявил, что Порошенко уклоняется от выполнения Минских соглашений 37
Reuters: Медведчук призвал прекратить антироссийскую политику и истерию 49
Ложкин отрицает встречи с Коломойским 39
Порошенко поздравил иудеев Украины с Песахом 21
Президент хочет открыть дело за неправосудное решение по Приватбанку 45
Парубий: Не допущу роспуска парламента 138
Доклад Мюллера: РФ планировала создание на Донбассе «республики» во главе с Януковичем 105
Порошенко созвал СНБО из-за Приватбанка 74

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман примет участие в очередных выборах в Верховную Раду с новой политической силой.

Об этом Гройсман заявил в эфире «Свободы слова» на телеканале ICTV, сообщает «Украинская правда».

«Однозначно, что это будет политическая сила, которая объединит в себе людей с хорошей репутацией, людей, которые способны не просто говорить, а реально делать вещи, которые будут отданы стране. Я не хочу быть статистом в следующем политическом сезоне, я хочу быть активным, бороться за идеи и их внедрять», - заявил он.

Гройсман добавил, что до выборов необходимо изменить избирательную систему.

«Если мы не изменим избирательную систему в стране, то фактически новый парламент, который будет избран по старой системе, через 2-3 месяца будет самым большим нашим разочарованием», - заявил премьер-министр.

Напомним, ранее Гройсман заявил, что не собирается в отставку с поста премьера до выборов Верховной Рады.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето
2599 грн.
41
Теги