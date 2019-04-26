также в разделеВыборы
ЦИК приняла оригиналы протоколов со всех округов 34
В ЦИК отвергли обвинения Зеленского в затягивании объявления результатов выборов 118
Зеленский обвинил ЦИК в затягивании объявления результатов выборов 38
ЦИК приняла оригиналы протоколов со 197 ОИК 24
В КСУ заверили, что не собираются срывать инаугурацию Зеленского 95
ЦИК приняла оригиналы протоколов со 152 округов 36
Вселенский патриарх поздравил Зеленского с победой 24
Киберполиция не зафиксировала атак на ЦИК во время второго тура 20
ОБСЕ не увидела прямого вмешательства России в день выборов 26
ЦИК обработала 100% протоколов 52
Орбан написал письмо Зеленскому 94
ЦИК приняла протоколы уже с 40 округов 24
Гройсман поздравил Зеленского с победой 67
В Госдепе ожидают работы с Зеленским 56
Сторонники Порошенко пришли под АП поблагодарить Президента 155
Мэй надеется на тесное сотрудничество Зеленским 27
Более 400 тысяч украинцев испортили бюллетени 36
ЦИК: Нарушения на выборах не повлияют на их результаты 28

Центральная избирательная комиссия составила и объявила протокол об итогах повторного голосования 21 апреля с очередных выборов Президента Украины в пределах зарубежного избирательного округа.

Соответствующий протокол подписан на заседании ЦИК в пятницу, сообщает Укринформ.

«Протокол Центральной избирательной комиссии об итогах повторного голосования в пределах зарубежного избирательного округа подписан всеми 16-ю членами ЦИК, ни один член ЦИК не подписал протокол с особым мнением», - отметила глава ЦИК Татьяна Слипачук.

Итоговый протокол составлен в количестве двух экземпляров на основании протоколов участковых избирательных комиссий о подсчете голосов избирателей на избирательных участках и сообщений о содержании некоторых протоколов участковых избирательных комиссий, переданных с помощью технических средств связи (с тех зарубежных участков, где физически еще не смогли доставить оригиналы протоколов).

По данным ЦИК, за границей участие во втором туре президентских выборов приняли 59 тысяч 830 украинцев. В заграничном избирательном округе лидерство получил Петр Порошенко, за которого проголосовали 54,73% избирателей, Владимира Зеленского поддержали 43,78% избирателей.

Напомним, Центральная избирательная комиссия приняла протоколы об итогах повторного голосования на выборах президента окружных избирательных комиссий всех 199 территориальных избирательных округов.

По результатам обработки 100% электронных протоколов по выборам президента Владимир Зеленский набрал 73,22% голосов, Петр Порошенко - 24,45%.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето/осень
1944 грн.
25
Теги