Центральная избирательная комиссия составила и объявила протокол об итогах повторного голосования 21 апреля с очередных выборов Президента Украины в пределах зарубежного избирательного округа.

Соответствующий протокол подписан на заседании ЦИК в пятницу, сообщает Укринформ.

«Протокол Центральной избирательной комиссии об итогах повторного голосования в пределах зарубежного избирательного округа подписан всеми 16-ю членами ЦИК, ни один член ЦИК не подписал протокол с особым мнением», - отметила глава ЦИК Татьяна Слипачук.

Итоговый протокол составлен в количестве двух экземпляров на основании протоколов участковых избирательных комиссий о подсчете голосов избирателей на избирательных участках и сообщений о содержании некоторых протоколов участковых избирательных комиссий, переданных с помощью технических средств связи (с тех зарубежных участков, где физически еще не смогли доставить оригиналы протоколов).

По данным ЦИК, за границей участие во втором туре президентских выборов приняли 59 тысяч 830 украинцев. В заграничном избирательном округе лидерство получил Петр Порошенко, за которого проголосовали 54,73% избирателей, Владимира Зеленского поддержали 43,78% избирателей.

Напомним, Центральная избирательная комиссия приняла протоколы об итогах повторного голосования на выборах президента окружных избирательных комиссий всех 199 территориальных избирательных округов.

По результатам обработки 100% электронных протоколов по выборам президента Владимир Зеленский набрал 73,22% голосов, Петр Порошенко - 24,45%.