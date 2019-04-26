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Центральная избирательная комиссия приняла протоколы об итогах повторного голосования на выборах президента окружных избирательных комиссий всех 199 территориальных избирательных округов, сообщили ForUm’у в пресс-службе ЦИК.

Так, 26 апреля КИУ для рассмотрения и дальнейшей обработки были приняты протоколы об итогах повторного голосования окружных избирательных комиссий 2 территориальных избирательных округов: № 121 (Львовская область), № 185 (Херсонская область).

Также Комиссия приняла протокол с пометкой «Уточненный» окружной избирательной комиссии ТИО № 77.

Также в режиме заседания Комиссия приняла, рассмотрела и объявила протоколы 35 участковых избирательных комиссий о подсчете голосов избирателей на избирательных участках во время повторного голосования.

Следовательно, Центральная избирательная комиссия приняла протоколы участковых избирательных комиссий о подсчете голосов избирателей 101 заграничного избирательного участка.

В заседании Центральной избирательной комиссии объявлен перерыв.

Напомним, по результатам обработки 100% электронных протоколов по выборам президента Владимир Зеленский набрал 73,22% голосов, Петр Порошенко - 24,45%.
ForUm

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