Бывший командир спецподразделения Внутренних войск «Омега» Анатолий Стрельченко дал показания по делу массовых расстрелов протестующих 20 февраля 2014 года, сообщает 5 канал.

Он как свидетель рассказал, в начале 12-го он вместе с шестью десятками спецназовцев, среди которых были три пары снайперов, прибыл на Институтскую.

Стрельченко выдали письменное разрешение на применение огнестрельного оружия и приказали усилить охрану правительственного квартала, чтобы не допустить туда майдановцев. По словам бывшего руководителя «Омеги», подчиненных ему бойцов он разместил за так называемой бетонной баррикадой.

Свои действия, утверждает бывший силовик, он координировал с бывшими командиром роты «Беркут» Дмитрием Садовником, который скрывается от следствия в России, а также с Олегом Янишевским, который сейчас, как один из пяти обвиняемых в массовых убийствах, находится на скамье подсудимых .

Впрочем, если во время досудебного расследования Стрельченко идентифицировал Янишевского на распечатках с видео, то в зале суда - на том же видео – уже его не узнал, якобы из-за плохого качества.

Адвокаты и прокуроры по-разному трактуют свидетельства Стрельченко.

«Где-то примерно в этом месте мы встречались с Янишевским. Но сказать, что это он, я не могу. Форменная одежда похожа на его», - заявил свидетель.

«Из показаний свидетеля, которые мы имели возможность услышать, координации не было. Он общался с Янишевским под вечер 20 февраля. О чем общался? Ну, «по службе», дословно он так и сказал», - комментирует адвокат обвиняемых Стефан Решко.

Прокурор ГПУ Янис Симонов же отметил: «Он подтвердил свои показания, в которых отмечал, что именно человека в синей форме, который находится на бетонной баррикаде, он узнает как Янишевского. С ним вместе днем, в 12:30, они вместе с Садовником общались по той операции, которая осуществлялась на бетонной баррикаде».

Напомним, в 2018 году правоохранители задержали снайпера спецназа «Омега» Национальной гвардии (Внутренних войск) Дмитрия Хмеля по подозрению в убийстве активистов Евромайдана на ул. Институтской в Киеве 20 февраля 2014.