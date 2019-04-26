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В пятницу, 26 апреля, в Киеве поступили сообщения о минировании различных учреждений и объектов столицы, в том числе Верховной Рады и Кабинета Министров, сообщает Информатор.

Вызов на линию 102 поступил около 09:10.

Неизвестные сообщили о минировании следующих объектов:

Верховная Рада Украины;

Кабинет Министров Украины;

аэропорт «Киев»;

автовокзал «Центральный»;

железнодорожный вокзал «Центральный»;

«Южный» железнодорожный вокзал;

«Дарницкий» железнодорожный вокзал

Сейчас правоохранители проверяют помещения на наличие опасных предметов. Из зданий эвакуируют людей. 

Напомним, столичный аэропорт «минировали» 24 и 25 апреля.
ForUm

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