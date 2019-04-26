В пятницу, 26 апреля, в Киеве поступили сообщения о минировании различных учреждений и объектов столицы, в том числе Верховной Рады и Кабинета Министров, сообщает Информатор.
Вызов на линию 102 поступил около 09:10.
Неизвестные сообщили о минировании следующих объектов:
Верховная Рада Украины;
Кабинет Министров Украины;
аэропорт «Киев»;
автовокзал «Центральный»;
железнодорожный вокзал «Центральный»;
«Южный» железнодорожный вокзал;
«Дарницкий» железнодорожный вокзал
Сейчас правоохранители проверяют помещения на наличие опасных предметов. Из зданий эвакуируют людей.
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