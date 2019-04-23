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Никаких взрывоопасных веществ или предметов в аэропорту «Киев» им. Сикорского не обнаружено, сообщает отдел коммуникации столичной полиции.

Правоохранители провели тщательную проверку здания и прилегающей к ней территории. При осмотре полицейских эвакуировали около 800 человек.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, сегодня поступило анонимное сообщение о заминировании эропорта «Киев» им. Сикорского.
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