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Правоохранители проверяют информацию о заминировании аэропорта «Киев», сообщает пресс-служба столичного главка.

В дежурную часть Соломенского управления полиции поступило анонимное сообщение о заминировании аэропорта на улице Медовой.

По указанному адресу немедленно выехала следственно-оперативная группа территориального управления полиции, специалисты взрывотехнической службы, кинологи и экипажи патрульных.

В настоящее время правоохранители проводят эвакуацию лиц и проверяют здание и прилегающую к нему территорию.

23 апреля в полицию также поступило ложное сообщение о заминировании аэропорта «Киев» им. Сикорского.
ForUm

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