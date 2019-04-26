Восемь стран-членов Европейского Союза призвали Российскую Федерацию не ставить под угрозу Минские соглашения и прекратить финансовую и военную поддержку боевиков. Об этом заявил постоянный представитель Франции при ООН Франсуа Делатр перед заседанием Совета безопасности ООН в Нью-Йорке, сообщает УНИАН.

«Я хочу сделать сегодня следующее заявление от имени пятерых членов ЕС в Совете безопасности ООН - Бельгии, Франции, Германии, Польши и Великобритании, к которым присоединились Италия, Нидерланды, Швеция как предыдущие члены ЕС в Совете безопасности ООН, чтобы продемонстрировать неизменность позиции Евросоюза относительно Украины», - заявил Делатр.

«Мы как члены-члены Европейского Союза полностью поддерживаем независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ. Подписание российским президентом указа, который в частности дает право людям, которые постоянно проживают в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины, подавать заявление на российское гражданство по упрощенной процедуре, - подрывает суверенитет Украины», - заявил Делатр.

В этой связи он заявил, что оккупированные территории на востоке Украины как и вся территория Донбасса является неотъемлемой частью территории Украины. «Упрощение для украинских граждан, которые живут в регионе, приобретать российское гражданство противоречит положениям и духу Минских соглашений», - заявил посол Франции.

Также он сказал, что выбор времени принятия соответствующего решения РФ сразу же после выборов президента в Украине, которые показали твердую приверженность Украины демократии и верховенству права, демонстрирует намерение России продолжать дестабилизировать ситуацию в Украине и обострять конфликт.

«Мы ожидаем, что Россия будет воздерживаться от любых таких действий, которые ставят под угрозу выполнение Минских соглашений и затрудняют полное восстановление контроля украинского правительства над этими районами, как это предусмотрено в соглашениях», - подчеркнул он.

«Россия особенно должна прекратить свою финансовую и военную поддержку сепаратистам. Мы призываем все стороны полностью выполнить их обязательства в соответствии с Минскими соглашениями, начиная с всеобъемлющего, прочного и длительного режима прекращения огня и выведения тяжелого вооружения и конструктивно участвовать в Нормандском формате и Трехсторонней контактной группе», - подчеркнул Делатр.

«Мы настаиваем, что Совет безопасности ООН должен и впредь заниматься этим вопросом, поскольку эти нарушения международного права представляют собой глобальную проблему», - сказал посол Франции.



Как сообщал ForUm, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке«. Согласно указу, такое право получают лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

Украина обратилась в Совет Безопасности ООН в связи с этим.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что указ Путина является ничем иным, как сознательной эскалацией агрессии против нашего государства и давлением на руководство Украины.