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Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с указом президента РФ об упрощенном приеме в гражданство РФ жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины (самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик) и призывает международное сообщество усилить политическое и санкционное давление на Россию. Соответствующее заявление распространила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

«Считаем этот документ юридически ничтожным и таким, что не изменит принадлежность жителей оккупированных Россией территорий Донбасса к украинскому гражданству», - заявили в МИД.

Россия, в очередной раз нарушая государственный суверенитет и территориальную целостность Украины, сделала еще один сознательный шаг, направленный на разрушение Минских договоренностей, стороной которых она является.

«Подобные действия являются грубым вмешательством во внутренние дела и продолжением российских попыток ползучей аннексии украинского Донбасса. Они имеют целью дестабилизацию внутриполитическую ситуацию в Украине в послевыборной период, что демонстрируют намерение России продолжать агрессию, свидетельствуют об отсутствии заинтересованности в какой-либо деэскалации», - отмечается в заявлении.

Незаконная паспортизация граждан Украины является признанием со стороны Кремля самого факта российской оккупации территорий в Донецкой и Луганской областях Украины. Это в очередной раз развенчивает ключевой тезис российской пропаганды о «внутриукраинском конфликте».

В МИД подчеркнули, что особую обеспокоенность вызывает тот факт, что практика незаконной паспортизации на оккупированных Россией территориях применялась Кремлем в других длительных конфликтах как правовой и гуманитарный повод для дальнейшей агрессии.

«В этой связи мы требуем от кремлевского режима отменить это позорное решение, а международное сообщество призываем отреагировать усилением политико-дипломатического и санкционного давления на государство-агрессора», - резюмировали в МИД.

Как сообщал ForUm, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке». Согласно указу, такое право получают лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

Украина обратилась в Совет Безопасности ООН в связи с этим.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что указ Путина является ничем иным, как сознательной эскалацией агрессии против нашего государства и давлением на руководство Украины.
ForUm

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