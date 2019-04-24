Окружной административный суд Киева рассмотрел заявление об обеспечении иска путем запрета министру внутренних дел Арсену Авакову совершать любые действия, направленные на реализацию компетенции (полномочий), предусмотренных действующим законодательством.

Как сообщается на сайте суда, принято решение – отказать в удовлетворении заявления об обеспечении иска, поскольку суд пришел к выводу о его необоснованности и об отсутствии оснований для удовлетворения, ведь требования по обеспечению иска являются преждевременными. По мнению суда, без рассмотрения дела по существу с установлением всех фактических обстоятельств дела и исследованием доказательств, имеющих значение для разрешения данного дела, невозможно в данном случае обеспечить иск.

В постановлении об отказе в обеспечении иска указано, что ни при каких условиях меры обеспечения не могут быть использованы как санкция для ответчика или как способ заставить его действовать определенным образом под угрозой причинения убытков путем принятия мер обеспечения иска.

Напомним, Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу по иску к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману, министру внутренних дел Арсену Авакову за непредставление в Верховную Раду представления об увольнении главы МВД.

Истец просил суд признать противоправными действия Авакова, а именно нарушение положений ст.7 Закона Украины «О Кабинете Министров Украины», касающиеся требований к членам правительства. В то же время, истец просит суд признать противоправной бездеятельность премьер-министра относительно неосуществления контроля за деятельностью главы МВД, непредоставления в ВРУ представление об увольнении министра Авакова, а также просил суд обязать руководителя Кабмину внести в парламент соответствующее представление.