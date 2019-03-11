Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу по иску к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману, министру внутренних дел Арсену Авакову за непредставление в Верховную Раду Украины представления об увольнении главы МВД.

Как сообщает пресс-служба суда, данное дело будет рассматриваться по правилам упрощенного искового производства без уведомления (вызова) сторон.

Как известно, упрощенное исковое производство предназначено для рассмотрения дел незначительной сложности и тех, для которых приоритетным является быстрое решение дела. Согласно Кодексу административного судопроизводства Украины, суд рассматривает дела по правилам упрощенного искового производства в течение разумного срока, но не более шестидесяти дней со дня открытия производства.

Как известно, истец просит суд признать противоправными действия министра внутренних дел Арсена Авакова, а именно нарушение положений ст.7 Закона Украины «О Кабинете Министров Украины», касающиеся требований к членам правительства. В то же время, истец просит суд признать противоправной бездеятельность премьер-министра относительно неосуществления контроля за деятельностью главы МВД, непредоставления в ВРУ представления об увольнении министра Авакова, а также просит суд обязать руководителя Кабмину внести в парламент соответствующее представление.