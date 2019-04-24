В Кремле заявляют, что президент РФ Владимир Путин будет выстраивать линию общения с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским, исходя из его шагов и действий. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает УНИАН.



«Это называется на языке дипломатов «эвентуальные рассуждения». Понимаете, они вряд ли уместны, тем более, в такой чувствительной сфере, как российско-украинские отношения», - сказал Песков.

«В любом случае президент России как человек, который определяет внешнюю политику Российского государства и, в том числе, определяет вектор политики в отношении Украины, он именно на основании вот этих заявлений конкретных и действий будет выстраивать свою линию общения с руководством Украины», - заявил Песков, отвечая на вопрос о том, что будет, если действия и слова Зеленского не устроят Москву, и значит ли это, что переговоров не будет.

«Мы уже говорили о том, что пока много белых пятен в плане понимания подходов избранного президента Украины к основополагающим вопросам на повестке дня двусторонних российско-украинских отношений, и нужно делать какие-то суждения или выводы, только дождавшись или каких-то первых конкретных формулировок в плане отображения подходов, или конкретных действий. Пока какие-то выводы или слова были бы преждевременны», - подчеркнул Песков.

Напомним, ранее специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявляет, что поддерживает прямой диалог Владимира Зеленского, который победил во втором туре выборов президента, и российского лидера Владимира Путина.

В свою очередь советник Зеленского Иван Апаршин выступил против прямых переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.