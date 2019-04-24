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Советник избранного президента Владимира Зеленского Иван Апаршин выступил против прямых переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

В эфире телеканала ZIK Апаршин назвал прямые переговоры Зеленского с Путиным бесперспективными, сообщает «Новое Время».

 »Один на один – это бесперспективно… Что значит прямые переговоры?.. Я бы не советовал президенту Украины встречаться сегодня в таком формате. Я не верю, что Путин будет нам потом что-то гарантировать, я не верю ему. Я поверю только тогда, когда к этому формату будут привлечены сильные страны, с которыми он (Путин. – Ред.) не сможет «играть»…» - сказал он.

Апаршин добавил, что это его личная позиция, и он бы никогда не сел за стол переговоров с Путиным один на один.

«Это проигрышный вариант», – сказал Апаршин.

Также Апаршин заявил, что Зеленский не должен вести прямые переговоры с боевиками «Л/ДНР».  

Бывший директор одного из департаментов Минобороны Иван Апаршин курирует оборонную политику в ЗеШтабе. 

Напомним, ранее специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявляет, что поддерживает прямой диалог Владимира Зеленского, который победил во втором туре выборов президента, и российского лидера Владимира Путина.
ForUm

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