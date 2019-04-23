На Киевском судостроительном предприятии ОАО «Завод «Кузница на Рыбальском» состоялся торжественный спуск первого среднего разведывательного корабля, который построен для нужд Военно-морских сил Вооруженных сил Украины по заказу оборонного ведомства.

Центральная избирательная комиссия обработала 100% электронных протоколов. Владимир Зеленский набирает 73,22% голосов, Петр Порошенко - 24,45%.

В Раде начали собирать подписи за отставку спикера Андрея Парубия.

Международный трибунал по морскому праву 10-11 мая проведет публичные слушания по делу о захвате Россией украинских военных моряков.

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявляет, что поддерживает прямой диалог Владимира Зеленского, который победил во втором туре выборов президента, и российского лидера Владимира Путина.

Судьи коллегии Окружного административного суда Киева, которые приняли решение по делу о национализации Приватбанка, обратились к председателю Высшего совета правосудия с заявлениями о вмешательстве Президента Петра Порошенко в их деятельность, а также к руководству Генеральной прокуратуры Украины и Государственного бюро расследования с заявлениями о совершении Главой государства уголовного правонарушения.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман примет участие в очередных выборах в Верховную Раду с новой политической силой.

Народный депутат Надежда Савченко впервые пришла в Верховную Раду после освобождения из СИЗО.

Лидер крымскотатарского народа, народный депутат Украины​ Мустафа Джемилев заявил, что крымские татары будут в «конструктивной оппозиции» к Владимиру Зеленскому.

Глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль подал Президенту Петру Порошенко заявление об увольнении с должности по собственному желанию Председатель Тернопольской областной государственной администрации Степан Барна подаст в отставку после инаугурации Зеленского.

Беларусь из-за поставок некачественной нефти из России приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии.