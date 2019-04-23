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Сегодня, 23 апреля, на Киевском судостроительном предприятии ОАО «Завод «Кузница на Рыбальском» состоялся торжественный спуск первого среднего разведывательного корабля, который построен для нужд Военно-морских сил Вооруженных сил Украины по заказу оборонного ведомства, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Спуск корабля является продолжением развития кораблестроения в рамках Государственной целевой оборонной программы развития вооружения и военной техники на период до 2020 года для нужд ВМС ВС Украины с целью укрепления морских границ нашего государства.

«За всю историю Украины не так много было примеров, когда на воду спускались мощные бронированные катера, десантные катера, а сегодня - средний разведывательный корабль, аналога которого нет в Украине - по оснащению и возможностям выполнять задачи. Это огромный прорыв и это победа! Победа каждого, кто работает на заводе «Кузница на Рыбальском». Победа ВМС, которые получат этот корабль в боевой состав», - отметил министр обороны Степан Полторак.

По флотской традиции во время спуска корабля на воду о его борт была разбита бутылка шампанского. Крестной матерью боевой единицы ВМС стала директор благотворительного фонда Морского транспорта Антонина Шкамерда.

Представитель духовенства отец Михаил освятил корабль и экипаж.
ForUm

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