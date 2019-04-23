Международный трибунал по морскому праву 10-11 мая проведет публичные слушания по делу о захвате Россией украинских военных моряков. Об этом сообщила заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

«Президент Международного трибунала по морскому праву определил даты слушаний по делу о применении временных мер в отношении Российской Федерации о нарушении иммунитетов трех украинских военно-морских кораблей и двадцати четырех членов их экипажей. Публичные слушания состоятся 10-11 мая 2019 года», – написала она в Facebook.

Процедурный приказ будет опубликован на сайте Трибунала.