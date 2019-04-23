Лидер крымскотатарского народа, народный депутат Украины​ Мустафа Джемилев заявил, что крымские татары будут в «конструктивной оппозиции» к Владимиру Зеленскому, который, по предварительным данным, побеждает на выборах президента Украины. Об этом Джемилев сообщил 22 апреля в комментарии Крым.Реалии.

«Мы – команда Петра Порошенко, и крымские татары его активно поддерживают. Почти очевидно, что мы будем в оппозиции, но в оппозиции конструктивной. Все, что может сделать новый президент на благо государства и вопросам, которые мы считаем правильными – будем всецело его поддерживать. Но если что-то будет противоречить нашим идеям, украинскому государству, нашему народу – мы будем подавать свой голос», – сказал Джемилев.

Джемилев добавил, что для Украины сейчас главное – сберечь стабильность.

Напомним, 14 апреля лидер крымских татар Мустафа Джемилев обратился к кандидату на пост президента Владимиру Зеленскому и задал ему пять вопросов о Крыме.

На это обращение ответила команда Зеленского.

В то же время Джемилев заявил, что хочет услышать ответы на вопросы о Крыме от Зеленского, а не его команды.