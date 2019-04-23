Сегодня в Аппарат Верховной Рады Украины поступил запрос от народного депутата Украины Валерия Писаренко (депутатская группа «Партия« Возрождение ») с требованием выдать подписные листы для сбора подписей нардепов об отзыве Андрея Парубия с должности председателя парламента, согласно части первой и пункта 2 части второй статьи 76 Регламента Верховной Рады Украины.

«Аппарат Верховной Рады Украины, выполняя нормы Регламента, безотлагательно подготовил и издал подписные листы народному депутату Писаренко», - говорится в заявлении на сайте парламента.

«Дорогие друзья, сегодня в парламенте начинаем сбор подписей для снятия с должности председателя Верховной Рады. Считаю, что настало время завершить эпоху беззакония, несправедливости и безнаказанности», - написал Писаренко в Facebook.

В то же время он отметил, что «эти действия не означают его работу с командой Владимира Зеленского. Просто пришло время».