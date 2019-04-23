также в разделеПолитика
МИД: РФ кардинально поменяла тон общения с Украиной 156
Четвертый губернатор заявил об отставке 211
Кравчук советует Зеленскому снять блокаду Крыма 600
Гройсман заявил, что готов сотрудничать с Зеленским 66
Отменившие национализацию Приватбанка судьи требуют открыть дело против Порошенко 82
Волкер поддерживает прямой диалог Зеленского с Путиным 125
Глава Закарпатской ОГА подал в отставку 79
Савченко пришла в Раду 175
Джемилев: Будем в конструктивной оппозиции к Зеленскому 40
Гройсман собрался на выборы в Раду с новой политической силой 200
СМИ: Глава Николаевской ОГА уходит в отставку 120
Порошенко подписал закон об уголовных проступках 47
Рада планирует рассмотреть закон об импичменте президента 223
СМИ: Мураев лидирует в рейтинге политических проституток Украины 176
Глава Львовской ОГА уходит в отставку 108
Порошенко подписал указ о европейской и евроатлантической интеграции Украины 48
Волкер: США останутся с Украиной и после выборов 45
Reuters: Медведчук заявил, что Порошенко уклоняется от выполнения Минских соглашений 40

Сегодня в Аппарат Верховной Рады Украины поступил запрос от народного депутата Украины Валерия Писаренко (депутатская группа «Партия« Возрождение ») с требованием выдать подписные листы для сбора подписей нардепов об отзыве Андрея Парубия с должности председателя парламента, согласно части первой и пункта 2 части второй статьи 76 Регламента Верховной Рады Украины.

«Аппарат Верховной Рады Украины, выполняя нормы Регламента, безотлагательно подготовил и издал подписные листы народному депутату Писаренко», - говорится в заявлении на сайте парламента.

«Дорогие друзья, сегодня в парламенте начинаем сбор подписей для снятия с должности председателя Верховной Рады. Считаю, что настало время завершить эпоху беззакония, несправедливости и безнаказанности», - написал Писаренко в Facebook.

В то же время он отметил, что «эти действия не означают его работу с командой Владимира Зеленского. Просто пришло время».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето/осень
1790 грн.
98
Теги