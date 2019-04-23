Народный депутат Надежда Савченко, подозреваемая в организации теракта, пришла в Верховную Раду 23 апреля.

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на общественное движение «Честно».

Она отказалась отвечать на вопросы журналистов, отметив, что «обязательно будет брифинг где-то примерно в 10:00».

Журналисты все же шли за Савченко, пытаясь получить хоть какие-то комментарии. Один из операторов подскочил прямо под ноги нардепу, поэтому она чуть не сбила его.

«Я хочу очень вас уберечь. Я не хочу, чтобы вы сейчас травмировались. Я с уважением отношусь к людям, к вашей работе. Так же надеюсь, что вы будете относиться с уважением ко мне, несмотря на то, что я народный депутат и любви к народным депутатам мало. Но, пожалуйста, не травмируйте себя сейчас, не убейтесь. Всех с праздниками!», - сказала Савченко и пошла.

«Честно» отмечает, что Савченко также заявила, что будет участвовать в парламентских выборах.

Надія Савченко повернулась у @verkhovna_rada



Каже, що буде брати участь у парламентських виборах. pic.twitter.com/HZBuevytEM — ЧЕСНО (@chesno_movement) 23 апреля 2019 г.

Напомним, 16 апреля Надежду Савченко и Владимира Рубана выпустили из-под стражи.

Как известно, руководитель Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан был задержан 8 марта 2018 на линии разграничения в зоне АТО.

Ему вменяют подготовку террористического акта и незаконное владение оружием.

23 марта 2018 года Шевченковский райсуд Киева принял решение о взятии Савченко под стражу без альтернативы внесения залога.

Ей инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, приготовления к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

По словам генерального прокурора Юрия Луценко, Савченко лично планировала теракт в стенах Верховной Рады.

Статьи, инкриминируемые Савченко, не предусматривают возможности внесения залога. Ей грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Киевский апелляционный суд определил подсудность уголовного производства в отношении Савченко и Рубана за Броварским районным судом Киевской области.