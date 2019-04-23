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Беларусь из-за поставок некачественной нефти из России приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии. Об этом сообщил сегодня заместитель генерального директора по коммерческим вопросам Белорусской нефтяной компании Сергей Гриб, сообщает БЕЛТА.

«Приостановлена поставка светлых нефтепродуктов, бензинов и дизтоплива в Украину, Балтию и Польшу. На текущий момент (контрактные обязательства. – Ред.) приостановлены до момента решения вопроса с российской нефтью», - сказал Гриб.

Снижение объема экспорта происходит для того, чтобы обеспечить внутренний рынок в полном объеме. По его словам, белорусская сторона работает над тем, чтобы в рамках контрактов не последовало санкций из-за приостановки экспорта светлых нефтепродуктов. Ущерб от приостановки экспорта еще оценивается, заявил замгендиректора БНК. Для Беларуси рынки Украины, стран Балтии и Польши остаются наиболее премиальными в плане поставок.

«Продукты, которые не потребляются на рынках сопредельных стран, так называемые темные нефтепродукты, мы реализуем через порты Балтийского моря в направлении стран дальней дуги», - отметил Сергей Гриб.

Отмечается, произошло резкое ухудшение качества российской экспортной смеси Urals, поступающей транзитом в участок магистрального нефтепровода ОАО «Гомельтранснефть Дружба». Из-за этого было повреждено дорогостоящее оборудование на Мозырском НПЗ.

Напомним, Россия запретила экспорт нефти и нефтепродуктов в Украину.
ForUm

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