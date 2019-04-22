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Центральная избирательная комиссия в режиме заседания начала принятие и оглашение протоколов окружных избирательных комиссий об итогах повторного голосования 21 апреля 2019 на очередных выборах президента Украины.

Генеральная прокуратура вызывает на допрос бывшего главу Администрации Президента Бориса Ложкина, заместителя главы АП Алексея Филатова и экс-главу Национального банка Украины Валерий Гонтареву по делу о расследовании преступлений бизнесмена Сергея Курченко. 

Президент США Дональд Трамп поздравил по телефону с победой на выборах президенты Украины Владимира Зеленского, а также весь украинский народ с честными и демократическими выборами. Об этом сообщил спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер.

Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер и президент Евросовета Дональд Туск поздравили с победой на президентских выборах Владимира Зеленского, заявив, что он может рассчитывать на прочную поддержку Евросоюзом Украины на пути реформ и в борьбе за ее целостность.

Кандидат в президенты Петр Порошенко одержал победу в заграничном округе. По результатам обработки 100% протоколов его поддержали 54,73% избирателей, свидетельствуют данные ЦИК. Владимир Зеленский набрал за рубежом – 43,78% голосов.

Правительство и НАК «Нафтогаз Украины» согласовали уменьшение регулируемой цены на газ для населения и тепловой генерации на май текущего года до 8247 грн за тыс. куб. м.

Окружной административный суд города Киева приостановил переименование УПЦ Московского патриархата.

Руководитель Львовской облгосадминистрации Олег Синютка заявил об отставке.  

Согласно данным ЦИК, Порошенко во втором туре выборов победил Зеленского только во Львоской области.  

Глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко также написал заявление об отставке.

В течение выходных 20-21 апреля стоимость бензинов и ДТ на АЗС в Украине выросла на 30-60 коп./л.

Боевики передали на подконтрольную правительству Украины территорию 60 осужденных из тюрем оккупированной территории Луганской области.

У Администрации Президента собрались сторонники Президента Петра Порошенко, который впоследствии вышел к ним и поблагодарил за поддержку.
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