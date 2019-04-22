Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер и президент Евросовета Дональд Туск поздравили с победой на президентских выборах Владимира Зеленского, заявив, что он может рассчитывать на прочную поддержку Евросоюзом Украины на пути реформ и в борьбе за ее целостность.

Об этом сообщает Европейская правда.

В понедельник утром Жан-Клод Юнкер опубликовал в своем Twitter общее с Туском письмо, в котором поздравил Зеленского и отметил, что народ Украины продемонстрировал сильную приверженность демократии и верховенству права в течение всего избирательного процесса.

«Как президент Украины вы можете рассчитывать на прочную поддержку Украины на пути реформ со стороны Европейского союза, включая укрепление верховенства права, борьбу с коррупцией, поддержку макроэкономической стабильности и проведения существенных реформ в энергетическом секторе», - отмечается в письме.

ЕС твердо убежден, что дальнейшее внедрение Соглашения о ассоциации с ЕС, включая Глубокую и всеобъемлющую зону свободной торговли, могут стать ключевым инструментом для реформирования Украины.

«Вы можете рассчитывать на дальнейшую и устойчивую поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины», - говорится в письме.

Юнкер и Туск добавили, что ЕС искренне желает новоизбранному президенту Украины успешного срока, и ожидает встречи, назначенной на «как можно скорее взаимно согласованную дату».

Напомним, после обработки 90% протоколов во втором туре выборов президента Украины лидирует Владимир Зеленский с 73,17% голосов.