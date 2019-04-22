Центральная избирательная комиссия в режиме заседания начала принятие и оглашение протоколов окружных избирательных комиссий об итогах повторного голосования 21 апреля 2019 на очередных выборах президента Украины.

Осуществлять этот процесс Комиссия будет в режиме продолжающегося заседания, которое завершится только после приема последнего из доставленных в ЦИК протоколов

ОИК, сообщили ForUm’у в пресс-службе Комиссии.

Для рассмотрения и дальнейшей обработки были приняты протоколы об итогах повторного голосования окружных избирательных комиссий 6 территориальных

избирательных округов: № 146 (Полтавская область), № 212, 213, 219, 220, 222 (Киев).

Всего в Украине 199 округов и один заграничный.

Напомним, 21 апреля в Украине состоялся второй тур президентских выборов.

По результатам Национального экзит-пола по состоянию на 20:00, на выборах президента Украины шоумен Владимир Зеленский набирал 73% голосов избирателей, а действующий Глава государства Петр Порошенко – 25,5%.

Экзит-полы, проведенные для ТСН и телеканала 112 Украина, также свидетельствуют об уверенной победе Зеленского.