также в разделеВыборы
ЕС пообещал Зеленскому прочную поддержку 7
Лукашенко поздравил Зеленского 23
Медведев прокомментировал победу Зеленского 110
Янукович написал письмо Зеленскому 133
Басков надеется скоро вернуться на гастроли в Украину 33
Зеленский победил в бывших республиках СССР, Порошенко – на Западе 63
На открывшемся с опозданием участке проголосовал один человек 40
Порошенко победил только в одной области 409
МИД Британии – Зеленскому: Теперь вы действительно будете слугой народа 104
ЦИК обработала 90% протоколов: Зеленский набирает более 73% голосов 142
Кадыров поздравил Зеленского 130
Трюдо поздравил Зеленского с победой на выборах 29
Объявление результатов может затянуться из-за праздников 28
Трамп позвонил Зеленскому и пообещал поддержку Украине 88
В ЦИК заявили, что второй тур выборов прошел успешно 16
Явка избирателей составила 61,37% 17
Посольство США поздравило Зеленского с победой 20
Зеленский назвал задачу №1 на посту президента 173

Центральная избирательная комиссия в режиме заседания начала принятие и оглашение протоколов окружных избирательных комиссий об итогах повторного голосования 21 апреля 2019 на очередных выборах президента Украины.

Осуществлять этот процесс Комиссия будет в режиме продолжающегося заседания, которое завершится только после приема последнего из доставленных в ЦИК протоколов

ОИК, сообщили ForUm’у в пресс-службе Комиссии.

Для рассмотрения и дальнейшей обработки были приняты протоколы об итогах повторного голосования окружных избирательных комиссий 6 территориальных

избирательных округов: № 146 (Полтавская область), № 212, 213, 219, 220, 222 (Киев).

Всего в Украине 199 округов и один заграничный.

Напомним, 21 апреля в Украине состоялся второй тур президентских выборов.  

По результатам Национального экзит-пола по состоянию на 20:00, на выборах президента Украины шоумен Владимир Зеленский набирал 73% голосов избирателей, а действующий Глава государства Петр Порошенко – 25,5%.

Экзит-полы, проведенные для ТСН и телеканала 112 Украина, также свидетельствуют об уверенной победе Зеленского.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето
1475 грн.
4
Теги