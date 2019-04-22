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Боевики передали на подконтрольную правительству Украины территорию 60 осужденных из тюрем оккупированной территории Луганской области.

Об этом говорится в Facebook уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой.

«В Счастье благодаря проведенным переговорам нам передали 60 граждан Украины, которые находились в пенитенциарных учреждениях Луганской области и на момент оккупации Донбасса были задержаны или отбывали наказание за совершенные преступления», - написала она.

В общем за период с декабря 2018 года по апрель 2019 удалось переместить из оккупированной части Луганской области 195 граждан Украины. Из них 34 человека уже освобождены.

«Я готова забрать всех граждан Украины, желающих переместиться на контролируемую правительством Украины территорию для продолжения отбывания наказания», - резюмировала Денисова.

Напомним, в феврале Украина забрала из «ЛНР»  33 заключенных, 60 человек передали 20 марта.
ForUm

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