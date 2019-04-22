Кандидат в президенты Петр Порошенко одержал победу в заграничном округе. По результатам обработки 100% протоколов его поддержали 54,73% избирателей, свидетельствуют данные ЦИК.
Владимир Зеленский набрал за рубежом – 43,78% голосов.
За Порошенко отдали голоса граждане Украины в США, Канаде, ОАЭ, ЮАР, а Зеленского поддержали в Грузии, Беларуси, Польши, Молдавии, Чехии, Литве, Латвии, Эстонии.
После обработки 90% протоколов во втором туре выборов президента лидирует Зеленский - 73,17%.
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