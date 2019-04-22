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У Администрации Президента собрались сторонники Президента Петра Порошенко, который впоследствии вышел к ним и поблагодарил за поддержку, сообщает «Украинская правда».

Порошенко вышел из администрации вместе с женой Мариной к людям, которые скандировали «спасибо».

«Дорогие украинцы, и я вас благодарю. Все, кто пришел сейчас на улицу Банковую. Украинцы по-разному провожали президентов: в 2004 году во время нашей Помаранчевой революции, в 2014 году во время Революции Достоинства, но такого, как сейчас Украина еще не видела. Это стало возможным благодаря вам», - начал Президент.

Он сказал, что накануне в Мыстецьком арсенале обратился к украинцам со словами британского премьера Уинстона Черчилля, лейтмотив которых был никогда не сдавайся.

«А еще Черчилль сказал, что победа - это дорога от поражения к поражению. Это нам не подходит. Мы будем двигаться от победы через поражение к новой победе», - подчеркнул Порошенко.

«Мы объединяемся для того, чтобы обеспечить наши общие победы уже в ближайшем будущем. Совместно мы идем побеждать на парламентских выборах. Совместно мы вернемся на улицу Банковую после следующих президентских выборов», - заявил Порошенко.

Напомним, по результатам обработки 99,03% протоколов, за шоумена Владимира Зеленского голоса отдали 73,22% избирателей, за действующего Главу государства Петра Порошенко – 24,46%.
ForUm

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