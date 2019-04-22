Правительство и НАК «Нафтогаз Украины» согласовали уменьшение регулируемой цены на газ для населения и тепловой генерации на май текущего года до 8247 грн за тыс. куб. м, сообщает пресс-служба компании.

«По поручению Кабинета Министров Украины НАК «Нафтогаз Украины» совместно с представителями правительства разработала новый механизм определения регулируемой цены, который позволяет не только избежать повышения стоимости газа для населения и тепловой генерации с 1 мая 2019 года, но и уменьшить ее до уровня 8247 грн за тыс. куб. м (конечная розничная цена). Такой подход и такой уровень цены были согласованы на совещании с участием премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и председателя правления Нафтогаза Андрея Коболева», – говорится в сообщении.

Отмечается, что этот механизм предусматривает следующий подход к формированию цены, если рыночная цена газа для промышленных потребителей ниже установленной в постановлении КМУ от 19.10.18 №867, цена для населения в соответствии снизится. Если же рыночная цена газа для промышленности возрастет более определенный правительством уровень, то цена для населения останется на этом уровне.

Ожидается, что изменения в действующие договоры на продажу газа между Нафтогазом и всеми контрагентами, которые приобретают газ в соответствии с требованиями «Положения о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа» будут внесены в течение мая текущего года.

Напомним, Кабинет Министров Украины 3 апреля 2019 принял постановление № 293, которое позволяет Нафтогазу снизить цены на газ для населения.

Согласно правительственному решению, если конъюнктура газового рынка демонстрирует снижение цен на газ для промышленности, Нафтогаз обязан продавать для населения газ по цене, которая определяется как среднеарифметическая цена газа, по которой государственная компания предлагает газ промышленным потребителям при предоплате.

Если цена для промышленности растет, Нафтогаз должен продавать газ для населения по цене, определенной постановлением КМУ № 867.

9 апреля компания «Нафтогаз Украины» обратилась к правительству с просьбой отменить утвержденное им положение о возложении специальных обязанностей, которые требует повышения цены на газ для населения с 1 мая 2019 года, или внести соответствующие изменения в него.

В компании утверждают, что пока «Нафтогаз» обязан соблюдать режим установленных спецобязательств, согласно которому с 1 мая цена на газ должна повыситься на 15% до уровня 7184,8 грн за тысячу кубометров (без учета НДС и затрат на транспортировку и распределение).

Ранее в «Нафтогазе» заявляли, что не смогут снизить цену на газдля населения из-за действия режима спецобязательств, согласно которому с 1 мая цена на газ для населения должна составить около 9,7 - 9,8 тыс. грн за тыс. кубометров.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что инициирует отставку председателя правления НАК Андрея Коболева в случае неснижения цены на газ для населения с 1 мая.