Окружной административный суд Киева приостановил приказ Министерства культуры Украины о переименовании православной церкви Московского партриархата.

Об этом сообщает пресс-служба суда, передает LB.ua.

Решение принято по заявлению Киевской митрополии УПЦ МП об обеспечении иска.

В суде заявили, что выполнение приказа Минкульта до решения дела по существу может привести «к неоправданному вмешательству» государства в дела церкви.

Приказ Минкультуры обязывал УПЦ МП и ряд других религиозных организаций внести изменения в свое официальное название и подать их в устав на регистрацию до 26 апреля.

Суд приостановил процесс переименования. В Окружном админсуде пояснили, что удовлетворили иск УПЦ МП «ввиду того, что непринятие таких мер может существенно осложнить или сделать невозможным восстановление нарушенных или оспариваемых прав или интересов истца».

В суде также отметили, что к участию в деле в качестве третьих лиц были привлечены 265 религиозных организаций.