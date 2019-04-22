также в разделеВыборы
На открывшемся с опозданием участке проголосовал один человек
МИД Британии – Зеленскому: Теперь вы действительно будете слугой народа 44
ЦИК обработала 90% протоколов: Зеленский набирает более 73% голосов 45
Кадыров поздравил Зеленского 78
Трюдо поздравил Зеленского с победой на выборах 19
Объявление результатов может затянуться из-за праздников 22
Трамп позвонил Зеленскому и пообещал поддержку Украине 69
В ЦИК заявили, что второй тур выборов прошел успешно 14
Явка избирателей превысила 62% 17
Посольство США поздравило Зеленского с победой 18
Зеленский назвал задачу №1 на посту президента 134
Порошенко: Новый президент будет иметь сильную оппозицию 34
МВД: Существенных нарушений на выборах не зафиксировано 20
ЦИК начала обнародовать результаты выборов 92
Обнародованы окончательные данные Национального экзит-пола 54
Зеленский рассказал, как он будет строить отношения с РФ 250
Порошенко поздравил Зеленского с победой 62
Порошенко: Я не ухожу из политики 47

Согласно данным ЦИК, действующий президент Петр Порошенко во втором туре выборов победил Владимира Зеленского только в одной области.  

Так, больше всего голосов Порошенко получил во Львовской области, где за него проголосовало 63 % избирателей, а за Зеленского – 34%. 

Меньше всего за Порошенко проголосовали в Луганской области –  8% избирателей. В Одесской и Днепропетровской областях он набрал по 10% голосов. 

Напомним, 21 апреля в Украине состоялся второй тур президентских выборов.  

По результатам Национального экзит-пола по состоянию на 20:00, на выборах президента Украины шоумен Владимир Зеленский набирал 73% голосов избирателей, а действующий Глава государства Петр Порошенко – 25,5%.

Экзит-полы, проведенные для ТСН и телеканала 112 Украина, также свидетельствуют об уверенной победе Зеленского.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето
1599 грн.
34
Теги