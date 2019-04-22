Согласно данным ЦИК, действующий президент Петр Порошенко во втором туре выборов победил Владимира Зеленского только в одной области.

Так, больше всего голосов Порошенко получил во Львовской области, где за него проголосовало 63 % избирателей, а за Зеленского – 34%.

Меньше всего за Порошенко проголосовали в Луганской области – 8% избирателей. В Одесской и Днепропетровской областях он набрал по 10% голосов.

Напомним, 21 апреля в Украине состоялся второй тур президентских выборов.

По результатам Национального экзит-пола по состоянию на 20:00, на выборах президента Украины шоумен Владимир Зеленский набирал 73% голосов избирателей, а действующий Глава государства Петр Порошенко – 25,5%.

Экзит-полы, проведенные для ТСН и телеканала 112 Украина, также свидетельствуют об уверенной победе Зеленского.