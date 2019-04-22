Экс-глава Национального банка Валерия Гонтарева не намерена идти на допрос в Генеральную прокуратуру и приглашает следователей в Лондон.

Об этом она сообщила Українським Новинам.

«Я не собираюсь идти на допрос. Я живу и работаю в Лондоне. Если они хотят приезжать меня допрашивать, то пусть приедут и допросят», - сказала она.

При этом она также отметила, что не имеет никакого отношения к махинациям бизнесмена Сергея Курченко.

«Это вообще, кроме как политически мотивированным, невозможно никак назвать. Потому что я не то, что с Януковичем или Курченко никогда не виделась, я никогда не принимала участия ни в какой сделке, ни в каком качестве. Ко мне это не имело никакого отношения. Как вы помните, это все началось перед первым туром выборов, когда вышел генпрокурор и сказал, что (Константин) Кулик сфабриковал это подозрение, что внес в 5 утра по липовым документам. Откуда это возникло снова, не могу сказать. Новое время, новая власть», - добавила экс-глава НБУ.

Напомним, Генеральная прокуратура вызывает на допрос бывшего главу Администрации Президента Бориса Ложкина, заместителя главы АП Алексея Филатова и экс-главу Национального банка Украины Валерий Гонтареву по делу о расследовании преступлений бизнесмена Сергея Курченко.