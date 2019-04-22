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Бывший депутат Верховной Рады, экс-председатель правления ЧАО «Холдинговая компания «Энергомережа» Дмитрий Крючков, который был экстрадирован из Германии в Украину, вышел из следственного изолятора под залог 7 млн гривен.

Об этом Українським Новинам сообщил его адвокат Александр Лысак.

«Да, залог внесли. Он уже вышел», - сказал адвокат.

По его словам, залог был внесен 19 апреля и в тот же день Крючков покинул СИЗО.

Лысак сообщил, что он лично внес за него залог.

Как ранее сообщал ForUm, 15 апреля Крючкова экстрадировали из Германии в Украину. В тот же день детективы НАБУ задержали чиновника в международном аэропорту «Борисполь».

17 апреля Соломенский районный суд избрал мерой пресечения для Крючкова арест на 45 дней и установил как альтернативу залог 7 млн гривен.
ForUm

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