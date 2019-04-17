Соломенский районный суд избрал мерой пресечения для бывшего депутата Верховной Рады, экс-председателя правления ЧАО «Холдинговая компания «Энергосети» Дмитрия Крючкова арест на 45 дней и установил как альтернативу залог 7 млн гривен.

Такое решение суд огласил в среду, передают Українські Новини.

Специализированная антикоррупционная прокуратура просила суд избрать ему арест и залог более 340 млн гривен.

При этом суд лишь частично удовлетворил ходатайство САП.

Как ранее сообщал ForUm, 15 апреля Крючкова экстрадировали из Германии в Украину. В тот же день детективы НАБУ задержали чиновника в международном аэропорту «Борисполь».

Крючков был задержан 14 апреля 2018 года на немецко-австрийской границе на основании международного ордера на арест.