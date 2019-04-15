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Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали экстрадированного из Германии экс-депутата Дмитрия Крючкова, сообщает пресс-служба НАБУ.

Отмечается, что 15 апреля 2019 председатель правления ЧАО «ХК «Энергосети», подозреваемый в нанесении ущерба государству на сумму свыше 346 млн грн, экстрадирован из Германии в Украину.

Детективы НАБУ задержали чиновника в международном аэропорту «Борисполь». В течение 48 часов с момента задержания суд должен избрать ему меру пресечения. Детективы НАБУ по согласованию прокуроров САП будут настаивать на содержании подозреваемого под стражей с альтернативой залога в размере 346,22 млн грн.

Напомним, Крючков был задержан 14 апреля 2018 года на немецко-австрийской границе на основании международного ордера на арест.
ForUm

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