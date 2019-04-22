Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об уголовных проступках, сообщается на странице законопроекта на сайте парламента.
Документ был подписан президентом 19 апреля. Верховная Рада приняла его 22 ноября 2018 года.
Закон предусматривает, что уголовным проступком является деяние (действие или бездействие), за совершение которого предусмотрено основное наказание в виде штрафа в размере не более 3 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (51 тыс.гривен) или другое наказание, не связанное с лишением свободы. По мнению авторов законопроекта, введение института уголовных проступков существенно упростит работу органов расследования и упростит рассмотрение в суде незначительных уголовных преступлений.
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