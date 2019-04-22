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Во втором туре выборов президента Украины свыше 400 тысяч граждан испортили избирательные бюллетени, что в два раза больше по сравнению с предыдущим туром. Об этом на брифинге рассказал председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель, сообщает Укринформ.

«Значительной проблемой, на наш взгляд, как и в первом туре, остается протестное голосование. В первом туре были признаны недействительными 1,18% голосов - то есть свыше 220 тысяч голосов были признаны недействительными. Во втором туре проблема выросла в два раза. По данным 93% подсчета голосов, количество недействительных бюллетеней составляет 2,3% - свыше 400 тысяч. Это равно такому областному центру как Винница», - отметил он.

Председатель КИУ также сообщил, что, согласно информации от наблюдателей КИУ, в разных регионах страны ряд граждан публично портили избирательные бюллетени.

«Создается впечатление, что в соцсетях появился новый вид развлечений - печатать фото бюллетеней с негативными примечаниями. Мы видели бюллетени «За батька Махно», с надписью «Мы это заслужили», надписи на бюллетене «Слава Украине» и «Господи, помоги», - добавил Кошель.

Напомним, 21 апреля в Украине состоялся второй тур президентских выборов.  

Явка избирателей составила 61,37%.

Напомним, по результатам обработки 99,03% протоколов, за шоумена Владимира Зеленского голоса отдали 73,22% избирателей, за действующего Главу государства Петра Порошенко – 24,46%.
ForUm

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