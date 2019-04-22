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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины.

«Поздравляем Владимира Зеленского с результатами президентских выборов в Украине. Я с нетерпением ожидаю совместной работы с вами для дальнейшего укрепления связей между Канадой и Украиной и создания новых возможностей для людей в обеих наших странах», - написал он Twitter.

Он также поблагодарил наблюдателей на выборах в Украине от Канады.

Напомним, 21 апреля в Украине состоялся второй тур президентских выборов.  

По результатам Национального экзит-пола по состоянию на 20:00, на выборах президента Украины шоумен Владимир Зеленский набирал 73% голосов избирателей, а действующий Глава государства Петр Порошенко – 25,5%.

Экзит-полы, проведенные для ТСН и телеканала 112 Украина, также свидетельствуют об уверенной победе Зеленского.
ForUm

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