В Чернигове на одном из участков самостоятельно пришел проголосовать 99-летний житель города. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на телеканал «UA: Чернигов».

Черниговец Михаил Едомаха, которому исполнилось 99 лет, отказался от голосования на дому и пришел на избирательный участок №741005, расположенный в лицее №22.

«Я родился в 1919 году, при советской власти. Работал в отделе культуры более 30 лет, занимал разные должности. И вижу будущее Украины – это богатая страна. У нас очень трудолюбивый народ, тут все есть», - рассказал Едомаха журналистам.

Проголосовать пожилому черниговцу помогли в соответствии с действующим законодательством.

Как пояснила председатель УИК Марина Гуляй, голосовал в кабинке он не один, но это не является нарушением. «Он зашел с незнакомым человеком, который также пришел на участок. Незнакомый человек имеет право зайти в кабинку для голосования и помочь человеку в преклонном возрасте, который не может сделать этого сам», - сказала она. Гуляй уточнила, что на участке около 10 жителей, 1925 года рождения и выше. «У нас был 99-летний избиратель он у нас голосовал на прошлых выборах и сегодня он сказал, что к нему не надо приезжать», - отметила она.



