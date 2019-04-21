В 20:00 21 апреля в Украине закрылись избирательные участки на втором туре президентских выборов.

При этом все, кто зашел на участок до 20:00, имеют право получить бюллетень и принять участие в голосовании.

Началось голосование в 08:00. В указанное время открылись все избирательные участки, кроме одного - голосование началось со значительным опозданием в поселке Лебединское (Донецкая область).

Выборы президента проходят на 199 округах, на которых созданы 29 982 избирательные комиссии. Всего в реестр избирателей внесены порядка 30,3 млн человек.