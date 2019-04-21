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Утром 21 апреля избирательный участок №140379 в селе Лебединское в Донецкой области стал единственным не открывшимся по всей Украине, сообщила глава ЦИК Татьяна Слипачук.

«Причин этому несколько. Но все же основная - участок находится упор к линии разграничения», - написала она в Facebook.

«Тем не менее, благодаря слаженной, а главное оперативной работе ЦИК и военно-гражданской администрации Донецкой области, а также при поддержке Национальной полиции, удалось сформировать состав участковой комиссии», - отметила она.

По состоянию на 16:00 участок открыт, и желающие из числа 194 гражданин Украины, включенных в избирательный список, могут прийти и проголосовать.
ForUm

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