Утром 21 апреля избирательный участок №140379 в селе Лебединское в Донецкой области стал единственным не открывшимся по всей Украине, сообщила глава ЦИК Татьяна Слипачук.

«Причин этому несколько. Но все же основная - участок находится упор к линии разграничения», - написала она в Facebook.

«Тем не менее, благодаря слаженной, а главное оперативной работе ЦИК и военно-гражданской администрации Донецкой области, а также при поддержке Национальной полиции, удалось сформировать состав участковой комиссии», - отметила она.

По состоянию на 16:00 участок открыт, и желающие из числа 194 гражданин Украины, включенных в избирательный список, могут прийти и проголосовать.