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Как минимум 215 человек погибли в результате восьми взрывов в Коломбо и других городах Шри-Ланки.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на местный портал News 1ST.

Среди жертв взрывов - 35 иностранцев, граждан США, Дании, Китая, Японии, Пакистане, Марокко, Индии и Бангладеш.

По некоторым сообщениям, нападения совершили смертники, подорвавшие себя. Этот акт насилия считается самым масштабным с тех пор, как на Шри-Ланке закончилась гражданская война больше десяти лет назад.

Как сообщалось, 21 апреля взрывы на Шри-Ланке произошли в церкви Святого Антония в городе Коломбо, церкви Святого Себастьяна в западном прибрежном городе Негомбо и другой церкви в восточном городе Батикалоа примерно в 8.45 (по местному времени).

Три взрыва прогремели в пятизвездочных отелях - Shangri-La, Cinnamon Grand и Kingsbury. Иностранцы и местные, которые получили ранения в результате этих взрывов, были доставлены в больницу в городе Коломбо.

Правительство Шри-Ланки объявило комендантский час. Также введены ограничения на пользование социальными сетями. В Коломбо отменены все пасхальные мессы.

Полиция Шри-Ланки задержала семерых подозреваемых в причастности к терактам.
ForUm

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