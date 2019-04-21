На украинской антарктической станции «Академик Вернадский» уже завершено голосование на выборах Президента Украины. Оно началось сегодня, 21 апреля 2019 года, в 08:00 по местному времени (14:00 по Киеву) и продолжалось около часа, сообщает пресс-служба Минобразования.

«Для голосования во втором туре президентских выборов на станции «Академик Вернадский» был создан специальный участок. На нем свой голос смогли отдать все участники 24-й Украинской антарктической экспедиции – 12 полярников и полярниц. То есть явка составила 100%», - говорится в сообщении.

Председателем участковой комиссии стал начальник экспедиции Игорь Дикий.

Протокол с результатами будут обнародованы после окончания голосования в Украине.

Напомним, 31 марта украинские полярники также голосовали в первом туре выборов. Тогда в голосовании приняли участие 34 гражданина – 11 участников двадцать третьей Украинской антарктической экспедиции и 23 члена сезонного отряда ученых. Они также полным составом, то есть со 100% явкой, отдали свой голос на выборах президента. На избирательном участке на антарктической станции «Академик Вернадский» победил Петр Порошенко.

Участники украинских антарктических экспедиций имеют возможность реализовать свое избирательное право на станции «Академик Вернадский» с 1998 года. Они могут принять участие в избрании президента и парламента (голосовать за списки партий), однако не голосуют за кандидатов в мажоритарных округах и не принимают участия в местных выборах.