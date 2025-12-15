Українські полярники дослідили клімат і океан за Південним полярним колом

Український криголам «Ноосфера» вперше вийшов за Південне полярне коло та провів міжнародні наукові дослідження в Антарктиці. Під час рейсу вчені зібрали дані про стан океану, кліматичні процеси та геологію Південного океану, а також узгодили плани спільних проєктів із британськими полярниками. Про це повідомив Національний антарктичний науковий центр.

З 11 грудня судно працювало за Південним полярним колом, забезпечуючи виконання міжнародних океанографічних і геологічних програм. Маршрут криголама пролягав від української антарктичної станції «Академік Вернадський» через Південне полярне коло та затоку Маргарет-Бей до британської станції «Ротера», розташованої на острові Аделейд.

Капітан «Ноосфери» Андрій Старіш розповів, що під час переходу судну довелося понад дві години маневрувати між айсбергами, що вимагало максимальної концентрації та високої майстерності екіпажу.

У ході експедиції океанографи досліджували морські теплові хвилі, пов’язані з глобальним потеплінням, а також здійснювали картографування морського дна за допомогою акустичних систем. За допомогою зонда CTD було виміряно температуру, солоність, вміст кисню, рівень кислотності та інші хімічні й біологічні показники води у 12 точках Південного океану.

Окремо українські та мексиканські геологи відібрали зразки донних відкладів за допомогою мультикорера. Подальший аналіз цих проб дасть змогу відтворити кліматичні зміни, що відбувалися в регіоні протягом сотень і тисяч років.

На британській станції «Ротера» науковці обговорили запуск спільних дослідницьких проєктів, які мають стартувати вже в поточному сезоні. Наразі температура повітря в районі станції коливається від +1 до –2 °C, що приблизно відповідає зимовим показникам в Україні.

Після завершення цього етапу експедиції криголам «Ноосфера» розпочав зворотний перехід до станції «Академік Вернадський», продовжуючи виконання наукових досліджень у Південному океані.

Криголам «Ноосфера» — це науково-дослідне судно, яке Україна отримала від Великої Британії у 2021 році. Раніше судно працювало під назвою RRS James Clark Ross і понад 30 років забезпечувало британські антарктичні експедиції. Після передачі Україні криголам модернізували та перейменували на честь видатного українського науковця Володимира Вернадського і його концепції ноосфери. Судно стало ключовим елементом української антарктичної програми, забезпечуючи логістику та повноцінні морські наукові дослідження. «Ноосфера» дозволила Україні значно розширити географію та масштаби досліджень в Антарктиці й Південному океані.